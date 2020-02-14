На квартальной конференции NVIDIA представители компании с воодушевлением говорили о запуске коммерческой эксплуатации сервиса GeForce NOW, который позволяет за абонентскую плату транслировать на устройства с посредственным уровнем производительности современные игры, включая и приобретённые пользователем в сторонних магазинах приложений.

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Источник изображения: NVIDIA

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Во-первых, руководство NVIDIA называет GeForce NOW первой облачной платформой, способной предложить трассировку лучей. Конечный пользователь может использовать для доступа к сервису устройства Apple, персональные компьютеры, телевизоры и фирменные приставки, вскоре будет реализована поддержка «хромбуков».

Во-вторых, NVIDIA рассчитывает с помощью этого сервиса охватить миллиард новых любителей игр. Сейчас пользователями сервиса являются примерно 200 млн человек, у 80% из них нет производительного компьютера под управлением Windows, они либо довольствуются слабой конфигурацией, либо используют платформу Apple или Android.