Тот факт, что годовая выручка NVIDIA сократилась на 7% по сравнению с 2018 годом, можно легко объяснить «остаточным влиянием криптовалютного бума», которое в первой половине позапрошлого года ещё чувствовалось. Последовательное же снижение выручки за четвёртый квартал объясняется сокращением сезонного спроса на игровые консоли Nintendo, но и на игровые ноутбуки. По словам представителей NVIDIA, оба типа компонентов клиентами востребованы преимущественно во втором и третьем квартале, а выручка от реализации готовой продукции в четвёртом квартале оседает уже в карманах производителей консолей и ноутбуков.

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Источник изображения: NVIDIA

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Графические решения NVIDIA для ноутбуков увеличивают выручку на двузначное количество процентов уже восемь кварталов подряд, и основатель компании даже иронично называет их «самой популярной игровой консолью». Финансовый директор компании добавила, что в текущем квартале выручка от реализации этих компонентов сократится, и усугубить ситуацию должен коронавирус. Выручка от реализации игровых компонентов в целом должна в первом квартале сократиться на 10-13% в последовательном сравнении.