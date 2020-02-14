Глава NVIDIA пообещал, что мартовское мероприятие GTC 2020 не разочарует аудиторию
На квартальной отчётной конференции генеральный директор и президент NVIDIA в качестве заключительного слова сделал приглашение на мероприятие GTC 2020, которое будет проходить с 23 марта в Сан-Хосе. По его словам, разочарованных в результате посещения данного мероприятия не останется. Сам Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) выступит на GTC 2020 с приветственной речью и традиционным обширным докладом.
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рекламаЕсли вернуться к повестке отчётного мероприятия, то руководство NVIDIA никак не намекало на скорую возможность анонса производительных графических решений или перехода на использование 7-нм литографии. С другой стороны, наученные опытом аналитики подобных вопросов даже не задавали. В начале марта NVIDIA проведёт мероприятие для инвесторов, и у тех появится дополнительный шанс выманить из представителей компании какие-то признания и намёки.
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