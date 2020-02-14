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Отчёт NVIDIA: квартальная выручка выросла на 41%, годовая снизилась на 7%

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Компания NVIDIA опубликовала финансовую отчётность за четвёртый квартал 2020 фискального года, который в её календаре завершился 26 января текущего года. Одновременно была опубликована статистика за весь 2020 фискальный год, но для удобства мы будем оперировать общепринятыми календарными периодами.

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Источник изображения: NVIDIA

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Выручка за четвёртый квартал достигла $3,11 млрд, увеличившись на 41% относительно аналогичного периода предыдущего года. В последовательном сравнении выручка выросла на 3%, что тоже неплохо с учётом сезонного снижения спроса на процессоры Tegra для игровых консолей Nintendo.

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Источник изображения: NVIDIA

Если рассматривать динамику выручки по категориям продуктов, то квартальный объём денежных средств от реализации графических процессоров вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в последовательном сравнении он тоже увеличился на 8%. Процессоры Tegra, как и ожидалось, в последовательном сравнении сократили выручку на 26%, но в годовом продемонстрировали её рост на 47%.

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Отдельные сегменты демонстрировали различную динамику, но инвесторов больше всего впечатлил рост выручки в сегменте компонентов для центров обработки данных – на 43% в годовом сравнении и на 33% в последовательном. Игровые продукты обеспечили чуть менее половины всей выручки, соответствующий показатель вырос на 56% в годовом сравнении, но упал на 10% в последовательном. Финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) объяснила снижение падением спроса на графические процессоры для ноутбуков, зато рост популярности настольных видеокарт это частично компенсировал. Автомобильный сегмент, по сути, просто топчется на месте.

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Источник изображения: NVIDIA

Всего за год NVIDIA выручила $10,9 млрд, что на 7% меньше результатов 2018 календарного года. На такое же количество процентов сократилась выручка от реализации графических процессоров, выручка от реализации Tegra сократилась на 6%. Более того, игровые продукты за год в целом потеряли в выручке 12%, и NVIDIA винит в этом не только снижение спроса на игровые консоли, но и на видеокарты GeForce настольного класса, зато графические процессоры для ноутбуков в годовом выражении прибавили.

В текущем квартале NVIDIA рассчитывает получить $3 млрд выручки, а негативный эффект от влияния коронавируса она пока оценивает в $100 млн.

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