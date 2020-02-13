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Производителям iPhone следующего поколения придётся навалиться на работу с июня

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Как сообщает DigiTimes, подрядчики Apple пока не могут возобновить полноценную работу из-за вспышки коронавируса, но сама компания не отказывается от намерений представить iPhone следующего поколения в сентябре. Как ожидается, часть модификаций смартфона будет поддерживать работу в сетях 5G, и на эту функцию Apple делает серьёзную ставку.

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Источник изображения: Apple

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По крайней мере, процессоров A14 для этих iPhone будет заказано на 50-60% больше, чем процессоров A13 для смартфонов текущего поколения. Новые процессоры будут выпускаться по 5-нм технологии, тогда как прежние довольствовались 7-нм. Подрядчикам придётся проделать основную работу по подготовке к анонсу, начиная с июня месяца, поскольку до этих пор последствия вспышки коронавируса будут давать о себе знать.

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