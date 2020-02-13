Каждый последующий шаг в экстремальном разгоне 64-ядерного процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X будет всё более сложным, поскольку уже «первая волна» экспериментов дала впечатляющие результаты. И всё же, американскому оверклокеру Splave удалось немного продвинуться за прошедшие с момента начала продаж дни. В частности, в wPrime 1024M он обновил мировой рекорд при частоте процессора 5.4 ГГц под жидким азотом, результат составил 11,541 секунды.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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