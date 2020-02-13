AMD Ryzen Threadripper 3990X разогнан до 5749 МГц
Каждый последующий шаг в экстремальном разгоне 64-ядерного процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X будет всё более сложным, поскольку уже «первая волна» экспериментов дала впечатляющие результаты. И всё же, американскому оверклокеру Splave удалось немного продвинуться за прошедшие с момента начала продаж дни. В частности, в wPrime 1024M он обновил мировой рекорд при частоте процессора 5.4 ГГц под жидким азотом, результат составил 11,541 секунды.
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рекламаОтключив многопоточность, американец смог разогнать свой инженерный образец Ryzen Threadripper 3990X до 5749 МГц, сохраняя активность 64 ядер. В принципе, даже в wPrime 1024M были активны только 64 потока из 128, поэтому подобная тактика была выбрана неслучайно. Ближайший конкурент по валидации в CPU-Z смог предложить только частоту 5574 МГц.
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