MWC 2020 в Барселоне отменяется из-за вспышки коронавируса
С конца января на страницах сайта GSMA появлялись регулярные сводки о состоянии дел с коронавирусом в контексте подготовки к организации MWC 2020 в Барселоне. Компании-участники одна за другой делали заявления об отказе посещать мероприятие в сложившихся условиях, и отмена MWC 2020 оставалась вопросом времени.
реклама
рекламаВчера организаторы заявили, что разделяют озабоченность испанских властей безопасностью граждан и гостей страны, а потому принимают нелёгкое решение отказаться от проведения MWC в этом году. Во всяком случае, в Барселоне оно в конце февраля проводится не будет. О переносе мероприятия тоже ничего не сообщается, и в пресс-релизе упоминается только подготовка к MWC 2021. Конгресс проводился с 2006 года, и это первый случай, когда он отменяется.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила