С конца января на страницах сайта GSMA появлялись регулярные сводки о состоянии дел с коронавирусом в контексте подготовки к организации MWC 2020 в Барселоне. Компании-участники одна за другой делали заявления об отказе посещать мероприятие в сложившихся условиях, и отмена MWC 2020 оставалась вопросом времени.

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Источник изображения: GSMA

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Вчера организаторы заявили, что разделяют озабоченность испанских властей безопасностью граждан и гостей страны, а потому принимают нелёгкое решение отказаться от проведения MWC в этом году. Во всяком случае, в Барселоне оно в конце февраля проводится не будет. О переносе мероприятия тоже ничего не сообщается, и в пресс-релизе упоминается только подготовка к MWC 2021. Конгресс проводился с 2006 года, и это первый случай, когда он отменяется.