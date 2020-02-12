Инвестиционное сообщество живёт в предвкушении публикации квартальной отчётности NVIDIA, которая станет доступна к утру пятницы. Эксперты Wells Fargo уже повышают прогноз по курсу акций компании с $270 до $290, рассчитывая на положительную динамику финансовых показателей этого разработчика графических решений.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Одним из важных сигналов для инвесторов станет рост выручки NVIDIA в серверном сегменте, как считает первоисточник. Негативным фактором может стать влияние коронавируса, которое заставит компанию снизить прогноз по выручке на текущий квартал. По всей видимости, руководству NVIDIA не удастся уйти от вопросов на эту тему на грядущем квартальном мероприятии.