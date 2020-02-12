По итогам прошлого квартала выручка NVIDIA в серверном сегменте должна вырасти
Инвестиционное сообщество живёт в предвкушении публикации квартальной отчётности NVIDIA, которая станет доступна к утру пятницы. Эксперты Wells Fargo уже повышают прогноз по курсу акций компании с $270 до $290, рассчитывая на положительную динамику финансовых показателей этого разработчика графических решений.
реклама
рекламаОдним из важных сигналов для инвесторов станет рост выручки NVIDIA в серверном сегменте, как считает первоисточник. Негативным фактором может стать влияние коронавируса, которое заставит компанию снизить прогноз по выручке на текущий квартал. По всей видимости, руководству NVIDIA не удастся уйти от вопросов на эту тему на грядущем квартальном мероприятии.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила