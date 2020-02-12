Сегмент рабочих станций повысил значимость для графики AMD
В обновлённой презентации AMD для инвесторов нашлось место слайду, рассказывающему о сферах применения графической архитектуры RDNA. По сравнению с ноябрьской редакцией, в февральской добавилась иллюстрация с изображением графического адаптера серии Radeon Pro.
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рекламаК упоминанию об игровых нагрузках тоже добавились типовые задачи для рабочих станций. Интересно, что тезис масштабируемости теперь использует не просто понятие «облака», а игровых облачных сервисов. Зато из контекста мобильного сегмента пропало упоминание об играх, теперь он упоминается в более широком смысле.
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