В обновлённой презентации AMD для инвесторов нашлось место слайду, рассказывающему о сферах применения графической архитектуры RDNA. По сравнению с ноябрьской редакцией, в февральской добавилась иллюстрация с изображением графического адаптера серии Radeon Pro.

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Источник изображения: AMD

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К упоминанию об игровых нагрузках тоже добавились типовые задачи для рабочих станций. Интересно, что тезис масштабируемости теперь использует не просто понятие «облака», а игровых облачных сервисов. Зато из контекста мобильного сегмента пропало упоминание об играх, теперь он упоминается в более широком смысле.