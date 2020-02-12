Компания AMD в своей обновлённой презентации для инвесторов модернизировала слайд, описывающий степень распространения графических решений семейства Radeon. В сегменте ПК серия Radeon RX 5000 описывается укрупнённо, сохраняется присутствие Radeon VII, за счёт сегмента рабочих станций добавляется Radeon Pro W5700.

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Источник изображения: AMD

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Сотрудничеству с Apple компания AMD готова уделять особое внимание. Если ранее говорилось о широкой линейке графических процессоров, включая Radeon Pro и Vega II Duo, то теперь упоминаются Radeon Pro 5000M и W5700X. Из утечек кода бета-версии MacOS нового поколения известно, что Apple реализует поддержку не только широкого спектра гибридных процессоров AMD, но и графических решений Navi с архитектурой RDNA второго поколения.