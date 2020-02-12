В этом году AMD будет уделять особое внимание сотрудничеству с Apple
Компания AMD в своей обновлённой презентации для инвесторов модернизировала слайд, описывающий степень распространения графических решений семейства Radeon. В сегменте ПК серия Radeon RX 5000 описывается укрупнённо, сохраняется присутствие Radeon VII, за счёт сегмента рабочих станций добавляется Radeon Pro W5700.
реклама
рекламаСотрудничеству с Apple компания AMD готова уделять особое внимание. Если ранее говорилось о широкой линейке графических процессоров, включая Radeon Pro и Vega II Duo, то теперь упоминаются Radeon Pro 5000M и W5700X. Из утечек кода бета-версии MacOS нового поколения известно, что Apple реализует поддержку не только широкого спектра гибридных процессоров AMD, но и графических решений Navi с архитектурой RDNA второго поколения.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила