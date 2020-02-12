Компания AMD обновила презентацию для инвесторов на своём сайте, и слайд с описанием линейки клиентских процессоров претерпел некоторые изменения. Во-первых, в нём прописались процессоры Ryzen Threadripper третьего поколения. Чтобы они поместились на слайде, AMD пришлось объединить секцию настольных и мобильных процессоров Athlon.

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Источник изображения: AMD

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Процессоры Ryzen третьего поколения соседствую с процессорами второго поколения, а вот мобильные процессоры Ryzen второго поколения уступили место мобильным процессорам третьего поколения. Самые зрелые модели на этом слайде – это процессоры для «хромбуков» с архитектурой Excavator. Компания попутно сообщает, что в 2020 году будет представлено более сотни моделей ноутбуков на базе процессоров Ryzen.