В линейке процессоров AMD этого года нашлось место для Excavator
Компания AMD обновила презентацию для инвесторов на своём сайте, и слайд с описанием линейки клиентских процессоров претерпел некоторые изменения. Во-первых, в нём прописались процессоры Ryzen Threadripper третьего поколения. Чтобы они поместились на слайде, AMD пришлось объединить секцию настольных и мобильных процессоров Athlon.
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рекламаПроцессоры Ryzen третьего поколения соседствую с процессорами второго поколения, а вот мобильные процессоры Ryzen второго поколения уступили место мобильным процессорам третьего поколения. Самые зрелые модели на этом слайде – это процессоры для «хромбуков» с архитектурой Excavator. Компания попутно сообщает, что в 2020 году будет представлено более сотни моделей ноутбуков на базе процессоров Ryzen.
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