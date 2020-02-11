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На фоне позитивных прогнозов по выручке вырос курс акций NVIDIA

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К утру пятницы NVIDIA опубликует квартальную отчётность, поэтому отраслевые аналитики уже сейчас делают ставки на рост выручки в сегменте серверных и игровых решений. Специалисты RBC подняли прогноз по курсу акций компании до $301, сразу на 19% от уровня прошлой недели.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Консенсус инвестиционного сообщества по выручке - $2,98 млрд. От того, в какую сторону будет отклоняться реальная выручка NVIDIA, озвученная на квартальном мероприятии, будет зависеть дальнейшая динамика курса акций компании. Пока они растут в цене, подогреваемые оптимизмом инвесторов.

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