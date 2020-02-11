Как сообщает Reuters, не теряющая надежды склонить HP Inc. к объединению активов компания Xerox на этой неделе подняла цену, по которой готова выкупить акции второй из компаний. Ставка выросла на два доллара до $24, оставшуюся часть суммы Xerox готова покрыть из расчёта 0,149 собственной акции за каждую акцию HP Inc. Совокупная сумма сделки возрастёт примерно на $1,5 млрд до $35 млрд.

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Источник изображения: Wikipedia

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Если руководство HP Inc. не примет новые условия, Xerox намеревается в начале марта сделать соответствующее предложение акционерам компании, с которыми за последние недели неоднократно встречалась для переговоров. За сделкой, как известно, стоит миллиардер Карл Айкан (Carl Icahn), которому принадлежат 4,2% акций HP Inc. и 10,9% акций Xerox.