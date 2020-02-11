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NVIDIA наделит мобильные версии Turing поддержкой PCI Express 4.0

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Ресурс NotebookCheck выяснил по собственным каналам, что к середине года NVIDIA представит мобильные графические решения класса MX на основе архитектуры Turing с поддержкой PCI Express 4.0, которая пригодится при интеграции в ноутбуки на основе 10-нм процессоров Intel семейства Tiger Lake.

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Источник изображения: NotebookCheck

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В основе двух версий графических процессоров серии N18S-G5 будет лежать TU117, в зависимости от модификации, они будут работать с памятью типа GDDR5 или GDDR6. Надо полагать, трассировка лучей тоже будет обеспечена, но на этом внимание не акцентируется. К слову, PCI Express 4.0 в данном варианте будет работать только в режиме x4, чего вполне достаточно для графических решений с таким уровнем быстродействия. Значение TDP не превысит 25 Вт. Массовое производство новинок начнётся в мае-июне, чтобы снабдить ими производителей ноутбуков ко второму полугодию. Эти графические решения смогут соперничать с Intel DG1, которое тоже пропишется в ноутбуках на основе Tiger Lake.

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Теги

nvidia ноутбуки turing pci express 4.0 tu117 intel tiger lake-u
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