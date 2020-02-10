На прошлой неделе вышел подкаст с участием Стива Возняка (Steve Wozniak), как рассказывается ресурс CNet. Один из сооснователей Apple поделился своими воспоминаниями о метаморфозах, которые происходили с характером Стива Джобса (Steve Jobs) по мере превращения компании в крупный бизнес с миллионными оборотами.

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Источник изображения: Getty Images

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Свои амбиции Джобс, по словам Возняка, демонстрировал с первых дней их знакомства. Он был честолюбив, нередко рассказывал о великих деятелях культуры прошлого, демонстрируя потребность стоять в одном ряду с ними. Если Возняка деньги не особо интересовали, то Джобс использовал малейшую возможность, чтобы укрепить своё финансовое положение. Лидерство в растущей компании Apple сделало Джобса очень строгим, он перестал шутить и веселиться даже в неформальной обстановке, всё время говорил о бизнесе.

Какое-то время Возняк совмещал работу в Hewlett Packard и Apple, но Джобс оказал на него давление через друзей и родственников, попросив их убедить Стива посвятить себя Apple целиком. Возняк до сих пор состоит на довольствии в Apple, он гордится тем, что является единственным человеком, еженедельно получающим выплаты с самого момента основания компании. Правда, сейчас всё ограничивается символической суммой порядка $50 в неделю после уплаты налогов, и это в большей степени демонстрация благодарности, чем реальная материальная поддержка.