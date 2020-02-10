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Arcturus и Navi 21 – две главные премьеры AMD этого сезона

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Немецкий ресурс 3DCenter взялся упорядочить информацию о готовящихся к анонсу графических решениях AMD. В сегменте ускорения вычислений, как ожидает источник, новинка с условным обозначением Arcturus будет представлена весной или летом текущего года, она будет сочетать модернизированную архитектуру Vega с 7-нм технологией производства второго поколения и памятью типа HBM2. Существующие прототипы Arcturus, по некоторым данным, оснащены 32 Гбайт памяти этого типа, их уровень TDP не превышает 200 Вт.

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Источник изображения: 3DCenter

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Если Arcturus будет использоваться только в сегменте ускорения вычислений, то в игровом сегменте появится долгожданный «большой Navi» - графический процессор Navi 21 с архитектурой RDNA 2, который будет выпускаться по второму поколению 7-нм технологии TSMC. Новинка обеспечит поддержку трассировки лучей на аппаратном уровне, а в качестве памяти будет использовать GDDR6. Анонс Navi 21 намечен на лето или осень текущего года.

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Теги

amd vega hbm2 gddr6 arcturus big navi navi 21
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Astaroth_AiR
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тащить про архитектуру ускорителей вычислений в домашний сегмент получается дорого и не очень эффективно. Р7 не даст соврать Это помимо того что здоровенные 128юнитные чипы лучше продавать в продуктах...
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Astaroth_AiR
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