Пока где-то рядом не прорвало очередную зелотоносную жилу, имеет смысл обратить внимание на другие важные высказывания Джима Келлера (Jim Keller) в интервью каналу Lex Fridman. Почти полчаса собеседники рассуждали о так называемом законе Мура, который в изначальной трактовке подразумевал увеличение плотности размещения транзисторов на единице площади кристалла в два раза за каждые полтора-два года. Сейчас, по словам Джима Келлера, плотность размещения транзисторов увеличивается в 1,6 раза каждые два года, и говорить о «близости конца» преждевременно.

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Источник изображения: Intel

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Ещё десять-двадцать лет быстродействие транзисторов будет масштабироваться нормальными темпами, как считает Келлер. Если говорить о пределах уменьшения размеров транзистора, то он не будет достигнут даже при физических габаритах, описываемых кубом со стороной 10 атомов. Этот предел ещё очень далеко, хотя и нельзя утверждать, что путь к нему будет лёгким. Масштабирование размеров транзисторов достигается усилиями огромного числа специалистов в самых разных областях, и Келлер убеждён, что человечество сможет двигать технический прогресс и дальше.

Для этого, правда, необходимо осознать, что эффективная численность команды разработчиков – не более сотни человек. Поскольку процессоры становятся всё более сложными, команды специалистов вынуждены концентрироваться на очень узких направлениях деятельности, тесно взаимодействуя со «смежниками». Вообще, Келлер убеждён, что если предел масштабирования производительности вычислений когда-то и будет достигнут, то разработчикам программного обеспечения придётся заняться оптимизацией алгоритмов, поскольку при экстенсивном сценарии развития они могли об этом не особо беспокоиться.