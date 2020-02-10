Обновлён рекорд GPUPI 1B для одиночной GeForce GTX 970
Французский энтузиаст Niuulh взялся за экстремальный разгон видеокарты GeForce GTX 970 с целью обновить рекорд в вычислительном тесте GPUPI 1B, и ему это удалось, даже несмотря на наличие так называемого coldbug’а на отметке минус 60 градусов Цельсия. Видеокарта охлаждалась жидким азотом, что привлекло внимание бдительных домашних животных. Частоты видеокарты удалось поднять до 2140/13608 МГц. По сути, разгонялся только графический процессор.
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рекламаЦентральный процессор Intel Core i7-9700K довольствовался водоблоком и частотой 4.9 ГГц.
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Выполнить расчёт числа «пи» с точностью до миллиарда знаков после запятой удалось за 21,334 секунды, что является лучшим результатом в модельном зачёте.
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