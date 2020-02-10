В январе компания AMD представила 14-нм процессоры Dali, которые призваны отстаивать честь марки в сегменте недорогих ноутбуков. Именно здесь острее всего чувствуется дефицит процессоров конкурента, поэтому для AMD это неплохой шанс укрепить свои позиции в мобильном сегменте. В коде Chromium недавно появились упоминания о специализированных версиях 14-нм процессоров AMD Dali, которые созданы для недорогих ноутбуков под управлением Chrome OS.

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Источник изображения: Chromium

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Ryzen 3 3250C, Athlon Gold 3150C и Athlon Silver 3050C наверняка станут «клонами» одноимённых процессоров с литерой «U» в конце маркировки. Чем конкретно они различаются, судить сложно, но вряд ли AMD стала бы существенно изменять характеристики. Процессоры Picasso играют в более производительном классе, они тоже упоминаются в коде Chromium под именами Ryzen 7 3700C и Ryzen 5 3500C.