Своим рекламным видеороликом AMD уже дала понять, что процессор Ryzen Threadripper 3990X предназначается преимущественно для специалистов, занимающихся компьютерной графикой. Им же посвящается и памятка, позволяющая полнее раскрыть потенциал всех 64 ядер данного процессора.

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Источник изображения: Twitter, Momomo_US

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Во-первых, каждое ядро должно быть обеспечено одним-двумя гигабайтами оперативной памяти. То есть, в общей сложности в системе должно быть от 128 до 256 Гбайт оперативной памяти. Во-вторых, операционная система Windows 10 должна быть обновлена до версии 18362.535 или более свежей. Использовать в работе необходимо те приложения, которые оптимизированы для 65 и более потоков. Нужно отключать антивирус и средства удалённого восстановления на время обработки больших проектов. Наконец, нужно использовать скоростной твердотельный накопитель для системного ПО, а для записи и чтения проекта применять разные жёсткие диски.