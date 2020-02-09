Под руководством Джима Келлера Intel будет каждые пять лет разрабатывать архитектуру с нуля
Ещё в середине уходящей недели канал Lex Fridman опубликовал запись полуторачасовой трансляции с участием Джима Келлера (Jim Keller) – одного из выдающихся разработчиков процессорных архитектур современности, который приложил руку ко многим коммерчески успешным поколениям процессоров Apple и AMD, а теперь трудится в Intel, куда его привлёк Раджа Кодури (Raja Koduri). Мало кто из зрителей располагал таким количеством времени, чтобы сразу же охватить весь спектр философских вопросов, затронутых в ходе беседы, но некоторые из них начали делиться ценными выдержками со страниц Twitter.
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рекламаДжим Келлер, в частности, заявил о намерениях ввести практику разработки процессорной архитектуры с нуля каждые пять лет. Ранее в Intel на подобное «радикальное обновление» разработчики решались только раз в десятилетие. Создание процессорной микроархитектуры – это многолетний процесс, и пока нужно запастись терпением, чтобы увидеть первые плоды труда Джима Келлера в Intel. Он убеждён, что только за счёт полного обновления архитектуры каждые пять лет можно добиться реального прогресса. Перейти к такому графику сложно, и разработчикам в этом смысле приходится преодолевать сопротивление руководства, которое заинтересовано в улучшении краткосрочных финансовых показателей. Келлер убеждён, однако, что препятствия в краткосрочном планировании осложняют успех в долгосрочной перспективе. Частично снять проблему «высоких ставок» при частом обновлении архитектур может параллельная работа разных команд разработчиков. Для Intel это нормальная практика на протяжении многих лет.
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