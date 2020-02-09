AMD Ryzen Threadripper 3990X на частоте 5.4 ГГц обновил рекорд wPrime 1024M
Закрепившись на лидерских позициях во время дебютного тестирования инженерных образцов AMD Ryzen Threadripper 3990X, специалисты по экстремальному разгону теперь продолжают соперничать друг с другом в данной категории. Южнокорейский оверклокер Safedisk, например, обошёл американского энтузиаста Splave в HWBot x265 4K с результатом 95,631 кадра в секунду.
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рекламаПроцессор в данном случае пришлось разогнать до 5056 МГц с использованием жидкого азота, все 64 ядра и 128 потоков сохранили активность.
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Американец отыгрался на другом направлении – в wPrime 1024M он обновил мировой рекорд с результатом 12,346 секунды, разогнав инженерный образец процессора до 5400 МГц с сохранением активности 64 ядер и 64 потоков.
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