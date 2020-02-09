Закрепившись на лидерских позициях во время дебютного тестирования инженерных образцов AMD Ryzen Threadripper 3990X, специалисты по экстремальному разгону теперь продолжают соперничать друг с другом в данной категории. Южнокорейский оверклокер Safedisk, например, обошёл американского энтузиаста Splave в HWBot x265 4K с результатом 95,631 кадра в секунду.

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Источник изображения: HWBot, Safedisk

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Процессор в данном случае пришлось разогнать до 5056 МГц с использованием жидкого азота, все 64 ядра и 128 потоков сохранили активность.

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Источник изображения: HWBot, Splave

Американец отыгрался на другом направлении – в wPrime 1024M он обновил мировой рекорд с результатом 12,346 секунды, разогнав инженерный образец процессора до 5400 МГц с сохранением активности 64 ядер и 64 потоков.