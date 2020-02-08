Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel готова снижать цены на процессоры в три раза, но неофициально

2
Успей! Мегацена на RX 5700<b>XT</b> ASUS в Регарде
Робототехника Xiaomi в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - пора брать
5700XT ASUS ROG STRIX дешевле чем можно подумать

Один из яростных сторонников теории «гиперпинка», ресурс SemiAccurate на этой неделе опубликовал очередную заметку для своих платёжеспособных подписчиков, в которой рассказывалось об эскалации ценового противостояния Intel и AMD в серверном сегменте. Последняя, если верить свежей статистике Mercury Research, не добралась даже до пяти процентов серверного рынка, но укрепляет свои позиции впечатляющими темпами. Для самой Intel это крайне важная «территория», поскольку компания давно взяла курс на снижение степени зависимости от рынка ПК. С другой стороны, именно в серверном сегменте Intel сильнее всего страдает от проблемы «крупных кристаллов» - она не даёт выпускать процессоры в достаточных количествах, и одновременно ограничивает возможности по снижению себестоимости.

реклама

Источник изображения: AdoredTV

реклама

Как сообщает первоисточник, в официальном прайс-листе эти изменения не находят отображения, но на практике Intel готова сильно сбавить цену в торгах с клиентами в серверном сегменте рынка. Не являются редкостью скидки в 50%, а в некоторых случаях цена на процессоры падает сразу в три раза. Не факт, что продажи при этом сохраняют рентабельность, но перед Intel сейчас стоит задача не дать конкуренту закрепиться в серверных парках клиентов. Опять же, убедиться в достоверности этих заявлений почти невозможно – OEM-рынок очень закрыт в информационном плане, а Intel в сложившейся ситуации не заинтересована в том, чтобы признавать свою слабость.

Оценитe материал
рейтинг: 2.3 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

amd intel финансы процессоры
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Intel готова снижать цены на процессоры в три раза, но неофициально
2
Вспоминаем последовательность выхода дискретных графических решений Intel
+
В Японии первым покупателям Ryzen Threadripper 3990X достанутся памятные часы
3
Рекламный ролик AMD Ryzen Threadripper 3990X делает упор на рендеринг
+
Процессор Ryzen Threadripper 3990X набрал 29 693 балла в Cinebench R20
11
Одноядерный Intel Xeon L3014 на частоте 5.9 ГГц обновил рекорд GPUPI for CPU 1B
2

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
5 февраля 2020 28
NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
29 января 2020 61
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
31 января 2020 23
WarCraft III: Reforged — сравнений версий
3 февраля 2020 41
NVIDIA GeForce RTX 2060, как дела? Super!
3 февраля 2020 65
Изучаем оптимизацию игр под многоядерные процессоры и технологии Hyper-Threading, SMT: январь 2020
27 января 2020 35

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как получить максимум эмоций от апгрейда
107
Тесты видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Rage 2
30
ТОП 6 самых продвинутых товаров Xiaomi по низким ценам на Aliexpress: сушилка для обуви Mijia Deerma HX10, магнитный куб от Xiaomi и многое другое
1
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual GeForce GTX 1660 Super OC Edition Evo
11
Топ-3 смартфона января 2020 года
2
ТОП 6 нужных и полезных гаджетов от Xiaomi, которые можно купить на Aliexpress: бесконтактный термометр, лазерный дальномер и многое другое
5
Гаджеты, которые задавали тренды прошедшего десятилетия. Часть 1
4
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
1

Сейчас обсуждают

AlexD_amur
09:39
Ещё не успел прочитать, но по содержанию вижу что нет серии GF 7ххх. Не упрёк, просто в глаза бросилось...
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
timon55
09:39
Это естественно заработать ничего не вкладывая.
Intel готова снижать цены на процессоры в три раза, но неофициально
Василий Иванов
09:39
не придумывай 3950x в разгоне до 4.8 делает разогнанный 9900k до 5.2
8-ядерный процессор Intel Core i9-9900К за 500 долларов обходит 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X за 4 000 в игровых тестах экспертов techspot
Megard
09:38
Майкрософт и жопорукость - это синонимы.
Microsoft выпустила обновление Windows 7 для исправления ошибки окончательного обновления
Ты нищий амудодятел
09:38
Интел в два раза слабее, но в 4 раза дешевле. Спокойно можно порендерить и на 2066.
Тестирование AMD Ryzen Threadripper 3990X – самый быстрый настольный процессор, который негде применить – от экспертов techspot
Василий Иванов
09:37
у меня райзен 3950x разогнан по всем ядрам до 4500 по 4 лучшим 4800 так что 9900k разонаный до 5.2 у меня отдыхает в играх ...то что на графиках это райзен в стоке
8-ядерный процессор Intel Core i9-9900К за 500 долларов обходит 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X за 4 000 в игровых тестах экспертов techspot
Alex1976_2003
09:35
Писать нужно что про серверные процы речь, а то халявные просмотры накручивают.
Intel готова снижать цены на процессоры в три раза, но неофициально
Alexanbar
09:33
не хотят переобучаться
"Серые" версии умных телевизоров Samsung отключают некоторые функции - Samsung от комментариев воздерживается
Ты нищий амудодятел
09:32
После 7нм у интел+ ддр5+ "пять инструкций за такт" Красножопым страдать следующие 10лет, как на фикусах когда то ахахахаха
8-ядерный процессор Intel Core i9-9900К за 500 долларов обходит 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X за 4 000 в игровых тестах экспертов techspot
Medyz Morte
09:30
Бред для нового поколения ...
Nvidia поясняет для чего нужно покупать дорогие видеокарты и мониторы на 240 Гц с G-Sync
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем