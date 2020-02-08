Один из яростных сторонников теории «гиперпинка», ресурс SemiAccurate на этой неделе опубликовал очередную заметку для своих платёжеспособных подписчиков, в которой рассказывалось об эскалации ценового противостояния Intel и AMD в серверном сегменте. Последняя, если верить свежей статистике Mercury Research, не добралась даже до пяти процентов серверного рынка, но укрепляет свои позиции впечатляющими темпами. Для самой Intel это крайне важная «территория», поскольку компания давно взяла курс на снижение степени зависимости от рынка ПК. С другой стороны, именно в серверном сегменте Intel сильнее всего страдает от проблемы «крупных кристаллов» - она не даёт выпускать процессоры в достаточных количествах, и одновременно ограничивает возможности по снижению себестоимости.

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Источник изображения: AdoredTV

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Как сообщает первоисточник, в официальном прайс-листе эти изменения не находят отображения, но на практике Intel готова сильно сбавить цену в торгах с клиентами в серверном сегменте рынка. Не являются редкостью скидки в 50%, а в некоторых случаях цена на процессоры падает сразу в три раза. Не факт, что продажи при этом сохраняют рентабельность, но перед Intel сейчас стоит задача не дать конкуренту закрепиться в серверных парках клиентов. Опять же, убедиться в достоверности этих заявлений почти невозможно – OEM-рынок очень закрыт в информационном плане, а Intel в сложившейся ситуации не заинтересована в том, чтобы признавать свою слабость.