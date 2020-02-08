В Японии первым покупателям Ryzen Threadripper 3990X достанутся памятные часы
Сотрудники сайта AKIBA PC Hotline своевременно доложили о начале продаж процессора Ryzen Threadripper 3990X в Японии, попутно опубликовав фотографии розничной упаковки новинки. Надо сказать, что беспрецедентно высокая для продукции AMD цена не подкрепляется какими-то особыми знаками отличия на самой коробке с процессором.
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рекламаЕсли обратить внимание на маркировку процессора, то можно обнаружить, что его окончательной сборкой занимается подрядчик AMD в Малайзии, а различные кристаллы изготавливаются на предприятиях TSMC на Тайване и GlobalFoundries в США.
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Внутри коробки нет штатной системы охлаждения, производитель рекомендует отдельно приобретать жидкостную. Для последней предусмотрен комплектный крепёж.
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В Японии данный процессор стоит почти 290 тысяч рублей с учётом налогов, если пересчитывать по действующему курсу.
Японское представительство AMD решило сделать покупку процессора более запоминающейся, пообещав первым покупателям выслать подарочные часы Seiko с юбилейной символикой AMD. Видимо, сувенирная продукция осталась с прошлого года, и теперь ей решено найти достойное применение. Для получения часов нужно своевременно доказать факт покупки процессора.
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