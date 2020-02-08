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Рекламный ролик AMD Ryzen Threadripper 3990X делает упор на рендеринг

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В поддержку представленного вчера процессора Ryzen Threadripper 3990X с 64 ядрами и стоимостью $3990 компания AMD выпустила видеоролик, который демонстрирует рождение масштабной модели этого процессора в «круге Zen» рабочей зоны какой-то гигантской установки.

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Источник видео: YouTube, AMD

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Человек в специальном скафандре начинает восхождение к месту появления процессора, а заголовок ролика призывает использовать Ryzen Threadripper 3990X во всех операциях по отрисовке трёхмерных сцен.

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Источник видео: YouTube, Twinfinite

Ролик чем-то перекликается с аналогичными творениями NVIDIA, при помощи которых компания продвигала возможности своих видеокарт поколения Turing по трассировке лучей.

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Теги

amd socket strx4 ryzen threadripper 3990x
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Setup99
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HoffmanH
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