AMD пояснила, на что годятся мобильные процессоры образца 2020 года
От ассортимента представленных в январе мобильных процессоров AMD могут разбежаться глаза, поэтому компания в служебном разделе собственного сайта опубликовала краткий справочник по их ключевым возможностям. Условно говоря, все представленные в январе мобильные процессоры AMD можно использовать для создания ноутбуков трёх основных групп.
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рекламаПередовые 7-нм процессоры Renoir с восемью ядрами могут стать основой как для сверхтонких ноутбуков, если уровень TDP процессора не превышает 15 Вт, так и для игровых ноутбуков, если TDP процессора достигает 45 Вт.
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Особняком стоят 14-нм процессоры Dali с архитектурой Zen – на их основе AMD предлагает создавать «современные массовые ноутбуки».
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Приводится в брошюре и сводная таблица с характеристиками всех мобильных процессоров AMD, дебютировавших в январе этого года.
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