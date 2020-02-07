Продажи процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X начнутся седьмого февраля, но в западном полушарии эта дата наступила ещё не везде. Это не мешает одному крупному американскому магазину разместить на своём сайте всю необходимую для подготовке к покупке нового флагмана информацию. Напомним, что рекомендованная AMD цена новинки составит $3990. Всё очень просто – цифры в названии модели перешли на ценник.

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Источник изображения: Imgur

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Заявление о превосходстве Ryzen Threadripper 3990X над всеми другими процессорами в настольном сегменте было сделано по результатам испытаний Ryzen Threadripper 3970X, Ryzen Threadripper 3990X и Intel Core i9-9980XE в Cinebench R20 силами специалистов AMD в конце декабря прошлого года. Видимо, в лаборатории AMD стабильно завозят только процессоры Intel предыдущих поколений, а не тех, которые принято считать актуальными.

К данному процессору указанная торговая точка рекомендует докупить блок питания мощностью от 1000 Вт и необслуживаемую систему жидкостного охлаждения. Предлагаются на выбор три материнские платы с разъёмом Socket TRX4. Стоимость самого процессора в данном случае затмевает цену любого из сопутствующих компонентов по отдельности.