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На этой неделе начинаются продажи 64-ядерного процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X

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Продажи процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X начнутся седьмого февраля, но в западном полушарии эта дата наступила ещё не везде. Это не мешает одному крупному американскому магазину разместить на своём сайте всю необходимую для подготовке к покупке нового флагмана информацию. Напомним, что рекомендованная AMD цена новинки составит $3990. Всё очень просто – цифры в названии модели перешли на ценник.

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Источник изображения: Imgur

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Заявление о превосходстве Ryzen Threadripper 3990X над всеми другими процессорами в настольном сегменте было сделано по результатам испытаний Ryzen Threadripper 3970X, Ryzen Threadripper 3990X и Intel Core i9-9980XE в Cinebench R20 силами специалистов AMD в конце декабря прошлого года. Видимо, в лаборатории AMD стабильно завозят только процессоры Intel предыдущих поколений, а не тех, которые принято считать актуальными.

К данному процессору указанная торговая точка рекомендует докупить блок питания мощностью от 1000 Вт и необслуживаемую систему жидкостного охлаждения. Предлагаются на выбор три материнские платы с разъёмом Socket TRX4. Стоимость самого процессора в данном случае затмевает цену любого из сопутствующих компонентов по отдельности.

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На этой неделе начинаются продажи 64-ядерного процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X
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Batareykin
07:50
в моей прошлой.... люди еще камешками на земле играли, в китае потом шахматами назвали
Как получить максимум эмоций от апгрейда
Сильвестр с талоном
07:49
Да он тут на форуме обитает, Максимка, знаешь такого?)
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
Сильвестр с талоном
07:49
Максимка что-ли?))
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
Рома Романов
07:45
Я вот тоже совсем не давно апгрейт сделал своего пк. Но статья немного не для меня... Дело в том, что теперь у меня интерес пропал к компьютеру). И смех и грех). Играть на нём особо нечего, только нем...
Как получить максимум эмоций от апгрейда
Сильвестр с талоном
07:44
Чтобы вы его вк атаковали как ошалелые?))
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
Batareykin
07:44
Я иду по траве, босы ноги мочю, я такой же как все, я е...ться хочу ...
Как получить максимум эмоций от апгрейда
x.7
07:38
Нельзя, а то опять придет антимонопольный комитет и скажет интелу, что он плохой и обижает слабых, поэтому гоните нам миллиард баксов, как уже было. Да и зачем, если 14нм интела дерут 7нм амд. Этот го...
Компания AMD раздала все долги, заработала миллиард долларов и наняла тысячи новых сотрудников
Сильвестр с талоном
07:36
Ахах))
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
Сильвестр с талоном
07:36
Пока что тут только у тебя полыхает, зарево на весь форум))
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
Сильвестр с талоном
07:34
Вы чего ироды, на нормальных людей опять напали?
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
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