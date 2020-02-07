AMD будет вести трансляцию с мероприятия, на котором может рассказать о большом Navi
Некоторые признаки говорят о том, что анонс флагманского графического процессора AMD семейства Navi может состояться в начале марта, когда компания будет проводить встречу с аналитиками. На сайте AMD уже фигурирует расписание этого мероприятия, а поделиться на нём подробностями о новом графическом решении глава компании Лиза Су (Lisa Su) недавно пообещала на квартальной отчётной конференции.
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рекламаТеперь AMD сообщает, что будет вести прямую трансляцию с мероприятия, которое должно продлиться около пяти часов. Конечно, «в эфир» попадёт только его основная часть с докладом на сцене. Запись трансляции будет доступна на сайте AMD через сутки после завершения работы мероприятия, её можно будет просмотреть в течение года. Презентация, которая будет сопровождать доклад представителей AMD, тоже появится в профильном разделе сайта компании.
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