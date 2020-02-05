Специфика изменения чистой выручки AMD по регионам планеты из формы 10-K уже позволила нам убедиться, что Sony закупает всё меньше компонентов для игровых консолей существующего поколения. Отрицательная динамика видна и по изменению доли Sony и Microsoft в совокупной выручке компании AMD. Если в 2017 году одна только Sony обеспечивала AMD до 23% выручки, то в 2019 году эта доля снизилась до 12%, хотя сама выручка заметно увеличилась в абсолютном выражении.

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Источник изображения: AMD

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Установить, что под маской «клиент А» скрывается именно Sony, можно по одной из аннотаций в другом разделе отчёта по форме 10-K. Здесь AMD явно указывает, что в 2019 году только один клиент формировал более десяти процентов выручки компании, и это была как раз Sony, закупающая «заказные» компоненты.

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Источник изображения: AMD

Microsoft по итогам прошлого года в доле выручки AMD заняла менее десяти процентов, снизив свою степень влияния в полтора раза, как минимум. В годовом отчёте AMD открыто указано, что новые игровые консоли обеих компаний будут использовать не только вычислительную архитектуру Zen 2, но и графическую архитектуру следующего поколения. Пусть прямо об этом не говорится, но речь наверняка идёт о RDNA 2.