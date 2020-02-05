Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

За два года доля Sony в выручке AMD сократилась вдвое

1
Успей! Мегацена на RX 5700<b>XT</b> ASUS в Регарде
Робототехника Xiaomi в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - пора брать
5700XT ASUS ROG STRIX дешевле чем можно подумать

Специфика изменения чистой выручки AMD по регионам планеты из формы 10-K уже позволила нам убедиться, что Sony закупает всё меньше компонентов для игровых консолей существующего поколения. Отрицательная динамика видна и по изменению доли Sony и Microsoft в совокупной выручке компании AMD. Если в 2017 году одна только Sony обеспечивала AMD до 23% выручки, то в 2019 году эта доля снизилась до 12%, хотя сама выручка заметно увеличилась в абсолютном выражении.

реклама

Источник изображения: AMD

реклама

Установить, что под маской «клиент А» скрывается именно Sony, можно по одной из аннотаций в другом разделе отчёта по форме 10-K. Здесь AMD явно указывает, что в 2019 году только один клиент формировал более десяти процентов выручки компании, и это была как раз Sony, закупающая «заказные» компоненты.

реклама

Источник изображения: AMD

Microsoft по итогам прошлого года в доле выручки AMD заняла менее десяти процентов, снизив свою степень влияния в полтора раза, как минимум. В годовом отчёте AMD открыто указано, что новые игровые консоли обеих компаний будут использовать не только вычислительную архитектуру Zen 2, но и графическую архитектуру следующего поколения. Пусть прямо об этом не говорится, но речь наверняка идёт о RDNA 2.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd аналитика финансы microsoft sony игровые консоли
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

За два года доля Sony в выручке AMD сократилась вдвое
1
Китайский рынок давно близок к американскому по значимости для AMD
+
В прошлом году AMD щедрее всего раздавала бонусы в сегменте разработок
1
Стоимость продукции AMD в стадии обработки удвоилась относительно 2018 года
1
Расходы AMD на маркетинг достигли максимума за два последних года
8
За год средняя цена реализации CPU и GPU марки AMD выросла на 22%
2

Интересные материалы

Топ лучших игровых компьютеров до 50 тысяч рублей: январь 2020
2 февраля 2020 21
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
31 января 2020 23
NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
29 января 2020 62
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 123
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 79
Изучаем оптимизацию игр под многоядерные процессоры и технологии Hyper-Threading, SMT: январь 2020
27 января 2020 35

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Универсальный способ разгона ОЗУ без калькуляторов и расчетов
31
Выбираем актуальный ноутбук 2020 года для современных игр и работы
47
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Phoenix
23
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
15
Способы хранения информации - паролей, сканов документов, фото и прочего - чтобы ничего не терялось и было под рукой
22
Деньги вперед: главные игры февраля 2020 года
4

Сейчас обсуждают

Михаил Невский
14:40
один час это бесплатно предоставляется.
GeForce NOW теперь позволяет наслаждаться трассировкой лучей на любых устройствах
Johan_888
14:40
Да какой апгрейд, там требования чтоб эта вся байда работала специфические, по роутерам только почитай, вкратце пишут что роутер нужно 5Ггц а ещё лучше провод, и при этом ещё нужно выключить на роутер...
Финальный вариант сервиса NVIDIA GeForce Now даёт бесплатный доступ на три месяца
D3m0n
14:38
Нуб.
В Windows 10 снова появился "экран смерти" и проблемы с драйверами
Alexanbar
14:38
Джо потому неуловимый, что его никто не ловит
В Linux и macOS найдена уязвимость, которая 10 лет позволяла получать удалённый доступ к ПК – решение уже найдено
lokki
14:37
ставь больше, я емнип на е-дае такие щупал - 4600 берут на 1.5в, 3800 16-20-12-40 или что-то около того на АМД.
Универсальный способ разгона ОЗУ без калькуляторов и расчетов
61e@4
14:36
На меня не действует гипноз, так что увы.
Windows 10 оказался значительно медленнее Ubuntu Linux в рабочих и графических программах
D3m0n
14:36
Покрашенный красным текстолит ЗК - и звук громче!
В Windows 10 снова появился "экран смерти" и проблемы с драйверами
lokki
14:36
*3600цл14
Универсальный способ разгона ОЗУ без калькуляторов и расчетов
lokki
14:35
не, чипы те же, обдув есть - можно спокойно и 1.5в подавать.
Универсальный способ разгона ОЗУ без калькуляторов и расчетов
Evgeniy Som
14:35
Ну даже если брать из расчета далеко не топовой видеокарты в районе 40К что равно 10 годам игры в GeForce NOW то как думаешь даже через пол срока в 5 лет, видюха не устареет? А по мимо нее еще надо ра...
GeForce NOW теперь позволяет наслаждаться трассировкой лучей на любых устройствах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем