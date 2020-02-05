Озабоченность некоторой части нашей аудитории возросшими затратами AMD на административные нужды и маркетинговую поддержку продукции может частично устранить один из разделов формы 10-K, в котором описываются суммы премий, выплаченных компанией за прошлый год в форме опционов на покупку акций.

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Источник изображения: AMD

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Стоимостной эквивалент этих поощрений увеличился за год почти в полтора раза, до $197 млн, и примерно две трети этой суммы имеют отношение к сфере разработок и исследований. Только треть бонусов досталась административному и маркетинговому персоналу, хотя по сравнению с 2018 годом она и выросла в полтора раза. Другими словами, нет причин думать, что AMD недооценивает труд специалистов, занимающихся разработками и исследованиями.