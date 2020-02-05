Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В прошлом году AMD щедрее всего раздавала бонусы в сегменте разработок

+
Успей! Мегацена на RX 5700<b>XT</b> ASUS в Регарде
Робототехника Xiaomi в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - пора брать
5700XT ASUS ROG STRIX дешевле чем можно подумать

Озабоченность некоторой части нашей аудитории возросшими затратами AMD на административные нужды и маркетинговую поддержку продукции может частично устранить один из разделов формы 10-K, в котором описываются суммы премий, выплаченных компанией за прошлый год в форме опционов на покупку акций.

реклама

Источник изображения: AMD

реклама

Стоимостной эквивалент этих поощрений увеличился за год почти в полтора раза, до $197 млн, и примерно две трети этой суммы имеют отношение к сфере разработок и исследований. Только треть бонусов досталась административному и маркетинговому персоналу, хотя по сравнению с 2018 годом она и выросла в полтора раза. Другими словами, нет причин думать, что AMD недооценивает труд специалистов, занимающихся разработками и исследованиями.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd аналитика финансы
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В прошлом году AMD щедрее всего раздавала бонусы в сегменте разработок
+
Стоимость продукции AMD в стадии обработки удвоилась относительно 2018 года
+
Расходы AMD на маркетинг достигли максимума за два последних года
8
За год средняя цена реализации CPU и GPU марки AMD выросла на 22%
2
GeForce NOW теперь позволяет наслаждаться трассировкой лучей на любых устройствах
17
AMD и AMG: наконец-то вместе!
18

Интересные материалы

Топ лучших игровых компьютеров до 50 тысяч рублей: январь 2020
2 февраля 2020 21
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
31 января 2020 23
NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
29 января 2020 62
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 123
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 79
Изучаем оптимизацию игр под многоядерные процессоры и технологии Hyper-Threading, SMT: январь 2020
27 января 2020 35

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Универсальный способ разгона ОЗУ без калькуляторов и расчетов
20
Выбираем актуальный ноутбук 2020 года для современных игр и работы
44
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Phoenix
23
Способы хранения информации - паролей, сканов документов, фото и прочего - чтобы ничего не терялось и было под рукой
22
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
15
Деньги вперед: главные игры февраля 2020 года
2

Сейчас обсуждают

Johan_888
13:20
Лучше-бы на процессоре рисовали логотип AMG
AMD и AMG: наконец-то вместе!
Сильвестр с талоном
13:20
Немедленно покиньте форум, гражданин...)))
Универсальный способ разгона ОЗУ без калькуляторов и расчетов
Johan_888
13:19
Зачем мне пробовать? у меня есть на чём, и во что поиграть, я не готов потратить 5$ за то, что у меня итак уже есть.
Финальный вариант сервиса NVIDIA GeForce Now даёт бесплатный доступ на три месяца
-=metallist=-
13:18
Например какие?
Sony раскрыла цены на телевизоры 2020 года 4K Ultra HD HDR, модель 43” стоит всего $700
Alex Vetrov
13:18
Тупизм заголовка высшей степени. Убейте автора
AMD Ryzen Threadripper 3990X станет самым быстрым одиночным процессором на рынке – эксперты wccftech
-=metallist=-
13:16
Потому что 7ка еще при Билле разрабатывалась, а не криворукими и возможно заднеприводными программистами.
В Windows 10 снова появился "экран смерти" и проблемы с драйверами
Пётр Диденко
13:16
вот это чистая наглая ложь
Windows 10 оказался значительно медленнее Ubuntu Linux в рабочих и графических программах
D3m0n
13:16
Ладно, чипы производятся на заводах не в Китае. Но вот интересно, готовые модули памяти и ССД-то как? Там же паяют?
Поставки памяти DRAM и NAND в безопасности – дефицита не будет
Passthrough
13:15
я говорил про применение "облаков" вы сюда приплели лицензию на 100500 ядер.
Новая инициатива Dell сделала 64-ядерные процессоры AMD невыгодными для покупателей – процессоры Intel не пострадали
venomous07
13:14
Что не так? В Германии по твоему нету 3 месяца бесплатно за 5.5 евро? Я понимаю, ндс, таможня, накрутка, но не 250% же. По мне так лучше купить на эти деньги игры на скидках.
Финальный вариант сервиса NVIDIA GeForce Now даёт бесплатный доступ на три месяца
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем