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Стоимость продукции AMD в стадии обработки удвоилась относительно 2018 года

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В конце прошлого года отдельные тайваньские сайты активно обсуждали последствия высокого спроса на услуги TSMC по выпуску 7-нм продукции. Эта компания вынуждена была увеличить капитальные затраты, строить новые производственные мощности ударными темпами, но чаще всего упоминалось увеличение продолжительности производственного цикла. AMD в этом контексте говорила о данном факторе на начальных стадиях экспансии своих 7-нм клиентских процессоров, когда товарной продукции не хватало на всех желающих.

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Знакомство с формой 10-K на сайте AMD позволяет выяснить ещё некоторые подробности о структуре товарных запасов компании в денежном выражении по состоянию на конец декабря прошлого года. Совокупная балансовая стоимость запасов выросла не так заметно – с $845 млн до $982 млн. Важнее, что изменились пропорции по отдельным категориям запасов.

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Источник изображения: AMD

Продукция, находящаяся в стадии обработки, выросла в стоимостном выражении с $354 млн до $691 млн, а стоимость готовой продукции на складах сократилась с $357 млн до $197 млн. Всё это говорит о том, что производственный цикл по мере экспансии 7-нм технологии действительно мог увеличиться, и теперь "в работе" замораживается гораздо больше денежных средств. А вот хороший спрос на продукцию не позволяет накапливать слишком большие товарные запасы, поэтому готовых изделий на складах AMD не так много.

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