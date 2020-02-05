Обнародовав годовой отчёт на прошлой неделе, компания AMD только вчера удосужилась опубликовать форму 10-K, которая содержит чуть больше информации о финансовых показателях её деятельности в прошлом году, основных факторах риска и специфике отдельных видов бизнеса. Как известно, AMD не делит статистику по графическим и центральным процессорам, она просто упоминает, что выручка от реализации обоих типов продукции в 2019 году увеличилась на 14%.

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Источник изображения: AMD

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Интересен другой момент: средняя цена реализации клиентских продуктов AMD выросла на 22% по сравнению с 2018 годом, но количество проданной продукции увеличилось всего на 4%. Заметному росту средней цены реализации способствовала популярность процессоров Ryzen – судя по всему, покупатели чаще отдавали предпочтение более дорогим моделям, чем в предыдущем году.

Количество условных единиц продукции могло бы увеличиться больше, чем на 4%, но негативным фактором в этой динамике выступило снижение спроса на видеокарты Radeon. Рискнём предположить, что самым тяжёлым с этой точки зрения было первое полугодие, ведь Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700 поступили в продажу только в третьем квартале, и тогда объёмы реализации видеокарт пошли в гору.