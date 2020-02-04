AMD Radeon Pro W5500: ещё одна Navi готовится поступить в продажу
К моменту публикации данной новости магазин SabrePC успел удалить страницу с описанием видеокарты AMD Radeon Pro W5500, но это не помешало нам выловить из открытых источников её копию. Данный профессиональный графический адаптер, по всей видимости, станет аналогом Radeon RX 5500 XT. Описание на странице интернет-магазина позволяло судить только о наличии 8 Гбайт памяти и четырёх выходов DisplayPort (в мини-исполнении) на задней панели. Порта USB Type-C, как в случае с Radeon Pro W5700, не предусмотрено.
реклама
рекламаСкорее всего, Radeon Pro W5500 использует 7-нм графический процессор Navi 14 с 6,4 млрд транзисторов на площади 158 кв.мм. Можно предположить, что новинка оснащается 1408 потоковыми процессорами и 8 Гбайт памяти типа GDDR6 с 128-разрядной шиной. Главным конкурентом этого графического адаптера должна стать NVIDIA Quadro P2200, которая оценивается в $400. Указанный выше магазин Radeon Pro W5500 предлагал за $391,57, что только подтверждает эту гипотезу.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила