Рынок материнских плат ждёт появления двух главных новинок – чипсетов Intel Z490 и AMD B550. Первый предложит поддержку процессоров в исполнении LGA 1200, первенцами семейства должны стать 14-нм процессоры Comet Lake-S, среди которых будут и десятиядерные модели. Второй станет более доступной альтернативой флагманскому AMD X570, хотя статус поддержки PCI Express 4.0 набором логики AMD B550 до конца не определён. В таможенной базе данных ЕЭК можно обнаружить пару свежих записей, упоминающих новые материнские платы Gigabyte на основе этих чипсетов.

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Источник изображения: портал ЕЭК

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Набор логики Intel W480 для сегмента рабочих станций в этом списке тоже фигурирует.

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Источник изображения: портал ЕЭК

Платы Gigabyte на основе набора логики AMD B550 радуют своим ассортиментом. Intel Z490 старается не отставать. Самое интересное, что пока нет точных данных о сроках анонса обоих чипсетов.