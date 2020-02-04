В таможенной базе данных засветились новые платы Gigabyte на чипсетах AMD B550 и Intel Z490
Рынок материнских плат ждёт появления двух главных новинок – чипсетов Intel Z490 и AMD B550. Первый предложит поддержку процессоров в исполнении LGA 1200, первенцами семейства должны стать 14-нм процессоры Comet Lake-S, среди которых будут и десятиядерные модели. Второй станет более доступной альтернативой флагманскому AMD X570, хотя статус поддержки PCI Express 4.0 набором логики AMD B550 до конца не определён. В таможенной базе данных ЕЭК можно обнаружить пару свежих записей, упоминающих новые материнские платы Gigabyte на основе этих чипсетов.
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рекламаНабор логики Intel W480 для сегмента рабочих станций в этом списке тоже фигурирует.
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Платы Gigabyte на основе набора логики AMD B550 радуют своим ассортиментом. Intel Z490 старается не отставать. Самое интересное, что пока нет точных данных о сроках анонса обоих чипсетов.
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