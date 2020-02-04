Некоторые аналитики ожидают, что выручка Intel будет в последовательном выражении снижаться на протяжении четырёх кварталов, предшествующих второму кварталу текущего года. За последние двадцать лет существования Intel такой ситуации не возникало не разу, поэтому специалисты Deutsche Bank убеждены, что второе полугодие принесёт Intel рост финансовых показателей.

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Источник изображения: Twitter, Intel Graphics

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Второе полугодие – это традиционный период оживления деловой активности. Спрос на серверные комплектующие тоже должен вырасти. Представители Deutsche Bank даже считают, что собственный прогноз Intel на вторую половину текущего года излишне пессимистичен. Курс акций компании сейчас не так высок, и инвесторы могли бы заработать на их покупке, если во втором полугодии дела у Intel пойдут в гору.