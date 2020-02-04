Аналитики всех мастей пытаются предсказать негативный экономический эффект от распространения коронавируса в различных отраслях и странах, информационный ресурс DigiTimes не может оставаться в стороне от этой тенденции. Источник сообщает, что карантин в городах Китая приведёт к снижению объёмов продаж видеокарт и материнских плат по итогам текущего года, хотя ещё недавно эксперты рассчитывали на рост выручки. Предполагалось, что рынок оживит выход новых продуктов Intel, AMD и NVIDIA.

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Источник изображения: AMD

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Наличие интернет-канала продаж в условиях, близких к «комендантскому часу», не особо спасает ситуацию в сегменте рынка, связанного с компьютерными комплектующими, поскольку логистические процессы парализуются даже при наличии стабильно работающего производства на территории Китая.

Первоисточник прогнозирует, что сложная эпидемиологическая обстановка в Китае поможет компании Intel нивелировать влияние дефицита процессоров на изменение собственной доли рынка. AMD в сложившихся условиях укрепит свои позиции не так сильно, как могла бы с учётом одного только дефицита процессоров Intel.