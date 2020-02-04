Серверное подразделение ASRock выпустило необычную материнскую плату X570D4I-2T, которая в компактном формфакторе mini-ITX позволяет установить не только четыре модуля памяти SO-DIMM типа DDR4-2933 с функцией ECC, но и полноразмерную плату расширения в слот PCI Express 4.0 x16. Один разъём M.2 готов принять накопители как с интерфейсом PCI Express 4.0 x4, так и SATA. Восемь накопителей SATA подключаются через специальный кабель Oculink. Плата поддерживает процессоры AMD в исполнении Socket AM4, но не старше второго поколения Ryzen.

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Источник изображения: ASRock

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Предусмотрен сетевой контроллер Intel X550-AT2 на два порта 10 Гбит/с. Работу с мониторами через выход D-Sub обеспечивает специализированное решение ASPEED AST2500, оно же упрощает удалённое администрирование. Компоновка элементов материнской платы вынудила ASRock использовать расположение отверстий для системы охлаждения от Intel LGA 115x. С оборотной стороны платы предусмотрена металлическая укрепляющая рамка. Чипсет AMD X570 довольствуется пассивным радиатором, но в серверном окружении вентиляторов достаточно и без того.