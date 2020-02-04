Немецкий ресурс PC Games Hardware провёл опрос среди своих читателей, в нём уже приняли участие более тысячи человек, что позволяет подвести первые итоги. Начнём с того, что на голосование был вынесен единственный вопрос: «Сколько денег читатель готов потратить на покупку видеокарты».

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Источник изображения: PC Games Hardware

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Графические решения стоимостью менее 300 евро заинтересовали лишь 17% аудитории, хотя это самая многочисленная товарная категория на мировом рынке. Ещё 20% респондентов готовы отдать за видеокарту от 300 до 400 евро. В категории от 400 до 600 евро свой бюджет на покупку видеокарты считают разумным 29% участников опроса, а вот более 600 евро на видеокарту готовы потратить 34%. Получается, что 63% респондентов готовы отдать за видеокарту более 400 евро, а после ухода с рынка Radeon VII у AMD просто нет актуальных предложений в этом ценовом диапазоне. Конечно, не все любители игр настолько зажиточны, как целевая аудитория указанного немецкого сайта, но очевидно, что без «большого Navi» компании AMD не удастся изменить расстановку сил на рынке игровых видеокарт.