Делать выводы о состоянии мирового рынка комплектующих по статистике одного популярного в самой Германии немецкого интернет-магазина было бы несправедливо, но этой дорожкой рано или поздно отправляются к высоким гонорарам и заоблачным рейтингам все авторы новостных публикаций. Немецкий ресурс 3DCenter успел обработать статистику продаж видеокарт в магазине MindFactory за январь, и полученные выводы явно достойны бурного обсуждения.

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Источник изображения: 3DCenter

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Во-первых, в натуральном выражении продукция AMD в январе заняла 42,7% структуры продаж этого интернет-магазина. В показателях выручки доля AMD была заметно ниже – только 32,7%. Грубо говоря, две трети выручки магазина делали видеокарты семейства NVIDIA GeForce.

Если рассматривать совокупную выборку, то 47,8% проданных видеокарт относились к семейству NVIDIA Turing, а изделия поколения AMD Navi занимали 22,8%. Всё ещё сильны позиции Polaris – эти видеокарты в натуральном выражении заняли 18,7%. Немецкие покупатели предпочитают видеокарты стоимостью от 250 до 500 евро (38%) и 500-900 евро (34,7%). По крайней мере, в январе наблюдалась именно такая картина. Средняя цена реализации видеокарты марки AMD в ассортименте этого магазина – 278,66 евро с учётом налогов. Покупатели продукции NVIDIA готовы выложить в среднем 427,57 евро с учётом налогов. Видеокарты Asus магазин не продаёт ни в каком исполнении.

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В модельном рейтинге популярности с большим отрывом от остальных лидирует GeForce RTX 2070 SUPER, среди продукции AMD наиболее популярными были Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700. Теснить конкурента таким ограниченным контингентом – это большой талант, и остаётся только надеяться на скорый выход более производительных видеокарт семейства Navi, которые дополнительно укрепят позиции AMD.