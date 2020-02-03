Финский энтузиаст Luumi продолжает свой вояж по верхушкам рейтингов HWBot. На этот раз он воспользовался 14-нм процессором Intel Core i9-7900X семейства Skylake-X, чтобы обновить рекорд Cinebench R15 среди моделей с десятью ядрами. Набрать 3379 баллов удалось после разгона указанного процессора до 5960 МГц под жидким азотом в материнской плате EVGA X299 Dark.

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Источник изображения: HWBot, Luumi

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Как можно заметить, финский оверклокер имеет доступ к материнским платам EVGA, и вряд ли здесь обошлось без адресной спонсорской помощи. Блок питания Super Flower мощностью 2000 Вт тоже можно отнести к разряду экзотики, поскольку он носит имя другого известного оверклокера – 8Pack.

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Источник изображения: HWBot, Luumi

Процессор удавалось разогнать и до 5988 МГц, но в Geekbench3 Multi Core полученный результат в 62 658 баллов позволил автору эксперимента попасть лишь на второе место среди десятиядерных моделей.