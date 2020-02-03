Японская корпорация Nidec является производителем широкого ассортимента электродвигателей, нашим постоянным читателям она может быть знакома по сотрудничеству с производителями жёстких дисков. Компоненты этой марки, между тем, используются и в смартфонах, а Reuters рассказывает о настойчивом желании Nidec утроить выручку за ближайшие пять лет за счёт концентрации на выпуске силовых установок для электромобилей.

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Источник изображения: Reuters

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На соответствующие нужды Nidec не будет жалеть денег, как совершенствуя собственные технологии, так и занимаясь поглощениями в данной сфере. Компания уже снабжает электродвигателями китайского производителя электромобилей GAC Motor и французский автоконцерн PSA. Одной из основных задач на перспективу станет снижение стоимости силовой установки электромобиля с $2000 до $1500. Руководство Nidec считает, что в ближайшие годы электромобили начнут создаваться из ограниченного ассортимента стандартизованных компонентов – как, например, сейчас это происходит с ноутбуками. Для более быстрой реализации своей стратегии Nidec даже пригласила на должность президента выходца из Nissan Дзюна Секи (Jun Seki), который до декабря прошлого года занимал пост заместителя операционного директора японского автогиганта.