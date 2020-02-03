Досрочные откровения о процессоре AMD Ryzen Threadripper 3990X не пойдут на пользу обозревателям
Новостной вон минувших выходных регулярно оживлялся сообщениями о результатах испытаний 64-ядерного процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X в разного рода тестовых приложениях. Старт продаж нового флагмана намечен на грядущую пятницу, поэтому ажиотаж вокруг этой модели вполне объясним. Редактор сайта AnandTech Йен Катресс (Ian Cutress) не одобряет традиционного для некоторых изданий пренебрежения интересами AMD, ведь пока запрет на публикацию данных о быстродействии представляемого на этой неделе процессора ещё не снят.
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рекламаПо мнению источника, такая активность обернётся тем, что в следующий раз AMD существенно ограничит доступ к образцам процессоров для тестирования, и пострадают даже те, кто договорённостями с компанией не пренебрегал.
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