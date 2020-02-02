Когда AMD решила ответить на снижение цен на конкурирующие видеокарты NVIDIA повышением частот Radeon RX 5600 XT, компания MSI осталась в стороне от «инфляции частот памяти», повысив их только для серии Gaming Z. Прочие видеокарты прибавили в частотах графического процессора, но оставили частоту памяти типа GDDR6 на отметке 12 ГГц. Компания PowerColor не смогла удержаться от соблазна подколоть конкурента в этой ситуации.

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Источник изображения: Twitter, PowerColor

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MSI в своё время жаловалась, что для производства Radeon RX 5600 XT получает от AMD в комплекте с графическими процессорами микросхемы памяти GDDR6, рассчитанные на работу с частотой не выше 12 ГГц. PowerColor, по всей видимости, имеет более высокий приоритет в обслуживании, поскольку на её видеокартах Radeon RX 5600 XT память GDDR6 способна работать на частоте 14 ГГц, и это не является нарушением паспортных характеристик.