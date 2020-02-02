PowerColor заявляет, что её видеокарты Radeon RX 5600 XT спокойно переносят повышение частоты памяти
Когда AMD решила ответить на снижение цен на конкурирующие видеокарты NVIDIA повышением частот Radeon RX 5600 XT, компания MSI осталась в стороне от «инфляции частот памяти», повысив их только для серии Gaming Z. Прочие видеокарты прибавили в частотах графического процессора, но оставили частоту памяти типа GDDR6 на отметке 12 ГГц. Компания PowerColor не смогла удержаться от соблазна подколоть конкурента в этой ситуации.
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рекламаMSI в своё время жаловалась, что для производства Radeon RX 5600 XT получает от AMD в комплекте с графическими процессорами микросхемы памяти GDDR6, рассчитанные на работу с частотой не выше 12 ГГц. PowerColor, по всей видимости, имеет более высокий приоритет в обслуживании, поскольку на её видеокартах Radeon RX 5600 XT память GDDR6 способна работать на частоте 14 ГГц, и это не является нарушением паспортных характеристик.
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