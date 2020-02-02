Аналитическим агентствам, которым привыкла доверять глава AMD, потребуется какое-то время для сбора статистики за прошлый квартал, но в интервью каналу CNBC Лиза Су (Lisa Su) подчеркнула, что выручка росла во всех сегментах, кроме игровых консолей, и в сегменте ПК компания должна была укрепить свои позиции. Выручка в сегменте серверных процессоров выросла на двузначное количество процентов, и эта тенденция должна сохраниться и в текущем квартале, по словам Лизы Су.

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Источник изображения: YouTube, CNBC

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Упоминая о прогнозе по выручке на текущий год, Лиза Су добавила, что показатели будут улучшаться как в сегменте ПК, так и в серверном и игровом сегментах. Хотя это и не пояснялось, можно предположить, что консоли тоже относятся к игровому сегменту, но они будут положительно влиять на динамику выручки только во втором полугодии.

В сегменте ПК компания AMD укрепляет свои позиции уже девять кварталов подряд. Результатами продаж на этом рынке компания очень довольна. В наступившем году AMD видит отличные возможности для дальнейшего увеличения своей доли в конкретных сегментах рынка ПК: настольном, мобильном и коммерческом мобильном. Лиза Су гордится тем, что компании уже не первый квартал подряд удаётся постоянно увеличивать свою долю рынка. Растёт количество заинтересованных в использовании процессоров AMD сборщиков ПК и ноутбуков.

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В конце интервью Лиза Су пояснила, что компания группирует свои финансовые ресурсы с расчётом на непрерывный рост в обозримом будущем. За развитием ситуации с коронавирусом руководство AMD следит пристально, но пока ограничивается предостережениями для своих сотрудников в Китае.