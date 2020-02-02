Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Лиза Су убеждена, что AMD в прошлом квартале увеличила долю на рынке ПК

+
Товары за 1 рубль в Ситилинке всего 2 дня
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - пора брать

Аналитическим агентствам, которым привыкла доверять глава AMD, потребуется какое-то время для сбора статистики за прошлый квартал, но в интервью каналу CNBC Лиза Су (Lisa Su) подчеркнула, что выручка росла во всех сегментах, кроме игровых консолей, и в сегменте ПК компания должна была укрепить свои позиции. Выручка в сегменте серверных процессоров выросла на двузначное количество процентов, и эта тенденция должна сохраниться и в текущем квартале, по словам Лизы Су.

реклама

Источник изображения: YouTube, CNBC

реклама

Упоминая о прогнозе по выручке на текущий год, Лиза Су добавила, что показатели будут улучшаться как в сегменте ПК, так и в серверном и игровом сегментах. Хотя это и не пояснялось, можно предположить, что консоли тоже относятся к игровому сегменту, но они будут положительно влиять на динамику выручки только во втором полугодии.

В сегменте ПК компания AMD укрепляет свои позиции уже девять кварталов подряд. Результатами продаж на этом рынке компания очень довольна. В наступившем году AMD видит отличные возможности для дальнейшего увеличения своей доли в конкретных сегментах рынка ПК: настольном, мобильном и коммерческом мобильном. Лиза Су гордится тем, что компании уже не первый квартал подряд удаётся постоянно увеличивать свою долю рынка. Растёт количество заинтересованных в использовании процессоров AMD сборщиков ПК и ноутбуков.

реклама

В конце интервью Лиза Су пояснила, что компания группирует свои финансовые ресурсы с расчётом на непрерывный рост в обозримом будущем. За развитием ситуации с коронавирусом руководство AMD следит пристально, но пока ограничивается предостережениями для своих сотрудников в Китае.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

amd аналитика финансы
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

AMD Ryzen Threadripper 3990X прописался в базе данных UserBenchmark
+
Лиза Су убеждена, что AMD в прошлом квартале увеличила долю на рынке ПК
+
Xeon W-3175X на частоте 5.5 ГГц обновил рекорд GPUPI for CPU 1B
+
Доля процессоров AMD в бразильском импорте достигла 54%
39
Глава Intel относит ценовую конкуренцию к крайним мерам борьбы
18
Совет директоров IBM действительно хотел предложить Лизе Су возглавить компанию
6
Обратная связь Intel с потребителями в сфере разработки графики оказалась не очень устойчивой
2

Интересные материалы

Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 86
NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
29 января 2020 59
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 123
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
31 января 2020 21
Изучаем оптимизацию игр под многоядерные процессоры и технологии Hyper-Threading, SMT: январь 2020
27 января 2020 35
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 117

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем новый игровой ПК за МРОТ или среднюю пенсию в январе 2020 года
77
Лучшие видеокарты AMD и NVIDIA до 17 000 рублей в русском отделении TMall на AliExpress
23
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5700 Mech GP OC: темный игрок
18
Возвращение на остров Уэйк: детальный обзор карты "Остров Уэйк" для Battlefield V
+
Топ лучших игровых компьютеров до 50 тысяч рублей: январь 2020
1

Сейчас обсуждают

Полыхающий интелбой
10:20
Нет, морской звездой, у них мозг отсутствует, в этой жизни тоже, никакой эволюции
AMD продолжает сохранять безоговорочное лидерство в немецкой рознице — на долю Intel приходится всего лишь 15 % продаж
Shock Memes
10:19
Фотки 5ти сантиметрового члена, в офисе майков там же только сидят и смотрят личные данные такого типа и арируют.
Бесплатный переход с Windows 7 на Windows 10 существует – инструкция от экспертов av-test
Полыхающий интелбой
10:18
Эти лишнехромосомные особи считают, что наличие более дорогого куска кремния даёт им превосходство над кем либо
AMD продолжает сохранять безоговорочное лидерство в немецкой рознице — на долю Intel приходится всего лишь 15 % продаж
Полыхающий интелбой
10:16
Обрубок, которого хватает на всё.
AMD продолжает сохранять безоговорочное лидерство в немецкой рознице — на долю Intel приходится всего лишь 15 % продаж
Андрей Андронов
10:14
Встройка у 2500 не ало..... Офисный мусор. Сейчас много новых непрограммных фишек. их программно пилить смысла нет на старое
NVIDIA готовится снижать цены на видеокарты на 50-100 долларов в ответ на выход дискретной карты от Intel
Денис Синяков
10:14
А у моей по совместительству есть палатка и она ЧП . Налогов за год ей набежало 45 тыр)
Собираем новый игровой ПК за МРОТ или среднюю пенсию в январе 2020 года
Андрей Андронов
10:11
Интел процессоры. Нвидиа графика. Зелот - совместить несовместимое )))) причем тут снижение цены......
NVIDIA готовится снижать цены на видеокарты на 50-100 долларов в ответ на выход дискретной карты от Intel
NIK1457
10:06
Поддерживаю! Даже в гораздо более жестких выражениях! Модератор, хочешь, мы скинемся, чтобы этого придурка Заглота забанили навечно на этом сайте?!
Бесплатный переход с Windows 7 на Windows 10 существует – инструкция от экспертов av-test
fokuslotus
10:06
а что скажешь про Ассанжа и цензуру? И Мария Бутина, та еще мразота была(хорошо что уму разуму научили), но все равно посадили без причин, у нас произойди такое шуму стояло полную гору.
Новая партия "загрязняющих" небо спутников Starlink стартовала на орбиту
GlamOtrip
10:05
Тишка и 9400 всех победили. Оказывается, хорошее лучше чем плохое. Вот это поворот!
Топ лучших игровых компьютеров до 50 тысяч рублей: январь 2020
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем