Xeon W-3175X на частоте 5.5 ГГц обновил рекорд GPUPI for CPU 1B
Помня о знаменитом эксперименте Intel с разгоном процессора Xeon с 28 ядрами до 5.0 ГГц при помощи так называемого «чиллера», финский энтузиаст Luumi разогнал Xeon W-3175X до 5.5 ГГц с использованием жидкого азота. Основой для стенда стала недавно представленная материнская плата EVGA SR-3 Dark на базе набора логики Intel C622.
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рекламаНа указанной частоте процессор сохранил активность всех 28 ядер и Hyper-Threading, разгон был достигнут простым повышением множителя, который у Xeon W-3175X не заблокирован.
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В тесте GPUPI for CPI 1B система указанной конфигурации справилась с вычислениями за 36,132 секунды. Это лучший результат не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с 28 ядрами. Правда, в абсолютном зачёте это время соответствует лишь одиннадцатому месту.
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