Немецкая статистика продаж процессоров AMD выходит регулярно, говоря о кратном численном превосходстве над продукцией Intel в ассортименте одного конкретного интернет-магазина, но важно подкреплять подобные данные географическим разнообразием. Бразильский ресурс Adrenaline.com.br воспользовался статистикой государственной таможенной службы за 2019 год, чтобы определить структуру официального импорта процессоров Intel и AMD в эту южноамериканскую страну.

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Источник изображения: Adrenaline.com.br

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Подчеркнём, что речь идёт только о статистике поставок по официальным каналам, ибо не самый благоприятный режим налогообложения вынуждает некоторых бразильцев ездить за покупками в Парагвай или приобретать комплектующие по каналам дистанционной торговли. Тем не менее, процессорам AMD в прошлом году удалось удержать победу над продукцией Intel с перевесом в 4,2%.

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Источник изображения: Adrenaline.com.br

Новейшие 7-нм процессоры Matisse в силу своей дороговизны не были самыми популярными у бразильских покупателей в прошлом году, а вот Ryzen 7 2700 оказался фаворитом в модельном зачёте. Немного отстал от него гибридный Ryzen 3 2200G, а третье место занимает ветеран Ryzen 5 1600.

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Источник изображения: Adrenaline.com.br

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Если добавить в статистику наиболее популярные модели процессоров Intel, то тройку лидеров сформируют, в порядке убывания, Core i5-9400F, Core i3-9100F и Core i3-8100. Что характерно, в прошлом году в Бразилию было ввезено 28 406 экземпляров Core i5-9400F, а Ryzen 7 2700 поступил лишь в количестве 17 053 штук. То есть, в абсолютном выражении самым популярным оказался Intel Core i5-9400F.