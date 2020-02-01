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Глава Intel относит ценовую конкуренцию к крайним мерам борьбы

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Пока даже глава AMD пытается внушить злопыхателям мысль о том, что «гиперпинок не усугубляется дефицитом» процессоров Intel. Сторонние же эксперты выявляют укрепление позиций AMD в сегменте недорогих ноутбуков. Поднимают свои ставки на AMD и некоторые производители материнских плат и видеокарт, но их мотивы тоже не имеют отношения к дефициту конкурирующей продукции. Изданию Barron’s удалось взять интервью у генерального директора Intel Роберта Суона (Robert Swan), и тот перечислил основные методы конкурентной борьбы, которые компания намеревается использовать для защиты собственный рыночных позиций в текущем году.

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Источник изображения: Intel

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Суон относит к традиционным способам конкурентной борьбы увеличение уровня производительности своих процессоров, выпуск их в достаточном количестве для удовлетворения спроса и коррекцию цен, но только в некоторых случаях. Что характерно, о снижении цен говорится в привязке к переходу на новые продукты. Речь может идти как об удешевлении процессоров по мере их перехода на более совершенную литографию, так и об уценке продуктов старого поколения после выхода новых. Каких-то радикально новых способов конкурентной борьбы глава Intel не упоминает.

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Denis Belokopytov
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