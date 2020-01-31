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На прошлой неделе видеокарты AMD формировали 42% продаж MindFactory

+
До 50% скидки на всё но по принципу «один товар в одни руки»
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Большое снижение цен на RTX 2070
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - пора брать

Не каждый энтузиаст торговой статистики одного известного немецкого интернет-магазина берётся за красочное оформление результатов её анализа, но в отдельных случаях это компенсируется оперативностью подачи информации. Вот и TechEpiphany со страниц Twitter приводит сухие и лаконичные данные о количестве проданных сайтом MindFactory.de видеокарт за четвёртую неделю этого года. Для справки – мы сейчас подбираемся к концу пятой.

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Источник изображения: Twitter, TechEpiphany

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Модельный рейтинг популярности видеокарт возглавляет NVIDIA GeForce RTX 2070, но вторую позицию с отрывом от остальных удерживает AMD Radeon RX 5700 XT. Третье и четвёртое места заняли изделия NVIDIA (GeForce RTX 2060 и GeForce GTX 1660). По всей видимости, составитель рейтинга не выделяет «обычные» и SUPER-версии видеокарт в самостоятельные категории, они учитываются одной строчкой. Пятёрку лидеров замыкает Radeon RX 5700, а следом за ним расположился «старый добрый» Radeon RX 570. Самое интересное, что представленные недавно видеокарты серии Radeon RX 5600 успели на прошлой неделе найти владельцев, разойдясь тиражом в 110 экземпляров в отдельно взятом магазине.

Если грубо сравнивать количество проданных видеокарт с графическими процессорами AMD и NVIDIA, соответственно, то на прошлой неделе в конкретном магазине отдельно взятой страны последняя одержала победу с перевесом 58:42. В показателях выручки преимущество NVIDIA ещё больше – 66:34. Подчеркнём, что данные пропорции не дают оснований экстраполировать подобную расстановку сил на весь мировой рынок видеокарт.

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