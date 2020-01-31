На прошлой неделе видеокарты AMD формировали 42% продаж MindFactory
Не каждый энтузиаст торговой статистики одного известного немецкого интернет-магазина берётся за красочное оформление результатов её анализа, но в отдельных случаях это компенсируется оперативностью подачи информации. Вот и TechEpiphany со страниц Twitter приводит сухие и лаконичные данные о количестве проданных сайтом MindFactory.de видеокарт за четвёртую неделю этого года. Для справки – мы сейчас подбираемся к концу пятой.
реклама
рекламаМодельный рейтинг популярности видеокарт возглавляет NVIDIA GeForce RTX 2070, но вторую позицию с отрывом от остальных удерживает AMD Radeon RX 5700 XT. Третье и четвёртое места заняли изделия NVIDIA (GeForce RTX 2060 и GeForce GTX 1660). По всей видимости, составитель рейтинга не выделяет «обычные» и SUPER-версии видеокарт в самостоятельные категории, они учитываются одной строчкой. Пятёрку лидеров замыкает Radeon RX 5700, а следом за ним расположился «старый добрый» Radeon RX 570. Самое интересное, что представленные недавно видеокарты серии Radeon RX 5600 успели на прошлой неделе найти владельцев, разойдясь тиражом в 110 экземпляров в отдельно взятом магазине.
Если грубо сравнивать количество проданных видеокарт с графическими процессорами AMD и NVIDIA, соответственно, то на прошлой неделе в конкретном магазине отдельно взятой страны последняя одержала победу с перевесом 58:42. В показателях выручки преимущество NVIDIA ещё больше – 66:34. Подчеркнём, что данные пропорции не дают оснований экстраполировать подобную расстановку сил на весь мировой рынок видеокарт.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила