Появление 7-нм гибридных процессоров AMD Renoir компания Intel на CES 2020 попыталась предвосхитить рассказом о характеристиках 14-нм процессоров Comet Lake-H, которые при наличии восьми ядер смогут работать на частотах свыше 5 ГГц, и при этом ограничиваться уровнем TDP не более 45 Вт. Использоваться они будут в игровых ноутбуках, что дополнительно усиливает интригу.

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Сайт WCCFTech теперь поясняет, что дебют процессоров Intel Comet Lake-H намечен на последний день текущего календарного квартала. По крайней мере, пока в планах Intel фигурирует 31 марта в качестве даты формального анонса трёх процессоров серии Comet Lake-H.

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Источник изображения: Intel, WCCFTech

Флагманская модель Core i7-10875H предложит восемь ядер с Hyper-Threading и возможность работы на частотах свыше 5.0 ГГц. На ступень ниже расположится процессор Core i7-70750H, младший Core i5-10300H заменит собой Core i5-9300H. Соответственно, ноутбуки на базе этих процессоров появятся уже в текущем полугодии.