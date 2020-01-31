ASRock рассчитывает заработать на популярности платформ AMD в этом году
Вернувшийся с каникул тайваньский сайт DigiTimes предпочёл не закрываться на карантин, а зарабатывать на историях про него, но главным заявлением нового сезона стала публикация про достижение компанией ASRock рекордного уровня выручки в прошлом году - $443 млн. В текущем году компания ожидает увеличения доли продукции, связанной с маркой AMD. По мнению тайваньского производителя, это будет способствовать дальнейшему росту выручки.
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рекламаASRock делает ставку не только на материнские платы для процессоров AMD, но и на видеокарты одноимённой марки, а также серверную продукцию. В способности AMD увеличивать долю рынка в текущем году руководство ASRock не сомневается, поэтому продукция соответствующего профиля будет занимать всё более заметную долю в ассортименте изделий марки.
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